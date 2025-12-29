CINÉ ART

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le Ciné Art est un rendez-vous mensuel où est proposé une petite conférence suivie de la projection d’un film sur la vie d’un artiste.

Le Ciné Art est un rendez-vous mensuel où est proposé une petite conférence suivie de la projection d’un film sur la vie d’un artiste.Au programmede ce mois-ci Léonard DE VINCILéonard de Vinci (1452-1519) est l’un des plus grands peintres de la Renaissance italienne. Né à Vinci, un petit village près de Florence, il s’est illustré dans de nombreux domaines la peinture, la sculpture, l’architecture, les sciences, l’ingénierie et l’anatomie. Il incarne parfaitement l’idéal de l’homme universel , capable d’unir l’art et la science.Comme peintre, Léonard de Vinci est surtout connu pour des œuvres majeures telles que La Joconde et La Cène. Ses tableaux se distinguent par un grand réalisme, une maîtrise exceptionnelle de la lumière et de l’ombre, ainsi que par la technique du sfumato, qui adoucit les contours et donne de la profondeur aux visages.Au-delà de l’art, Léonard était un observateur passionné de la nature. Il a rempli des milliers de pages de carnets où il étudiait le corps humain, le vol des oiseaux, le mouvement de l’eau et le fonctionnement des machines. Beaucoup de ses inventions, comme les machines volantes, les ponts ou les engins militaires, étaient très en avance sur leur temps. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ciné Art is a monthly event featuring a short talk followed by a film on the life of an artist.

L’événement CINÉ ART Loupian a été mis à jour le 2025-12-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE