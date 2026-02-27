CINÉ ART

Loupian Hérault

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Le Ciné Art est un rendez-vous mensuel où est proposé une petite conférence suivie de la projection d’un film sur la vie d’un artiste.Au programmede ce mois-ci Félix VallottonFélix Vallotton est l’un des artistes majeurs de l’histoire de l’art. Il commence sa carrière comme portraitiste: le portrait occupe une place prépondérante dans son œuvre jusqu’en 1888. Toutefois, la gravure sur bois devient sa technique de prédilection dès 1891.Son œuvre compte plus de 1 700 peintures, près de 200 gravures, des centaines de dessins, croquis et illustrations, ainsi que quelques sculptures et ouvrages d’art appliqué. Il est également l’auteur de trois romans, de plusieurs pièces de théâtre et d’une trentaine d’écrits sur l’art.Graveur virtuose et peintre au regard acéré, Félix Vallotton s’impose dans les cercles avant-gardistes par ses compositions stylisées et son sens du détail. Il développe un style très personnel, fait de lignes nettes, de perspectives audacieuses et d’ambiances feutrées.Avec un regard acéré, une précision graphique et une fine ironie, il a créé des scènes fascinantes de la vie quotidienne et des portraits intimes. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

