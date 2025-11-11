CINÉ ART ROSA BONHEUR

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Participez auCiné Art, votre rendez-vous mensuel mêlantconférence et projectionautour de la vie d’un artiste.

Participez auCiné Art, votre rendez-vous mensuel mêlantconférence et projectionautour de la vie d’un artiste.Ce mois-ci, partez à la découverte deRosa Bonheur (1822-1899), peintre emblématique de l’émancipation féminine. Plongez dans un univers oùle monde vivant occupe une place centrale, et où chaque animal peint révèle sa vitalité et son âme .À une époque où le talent des femmes était souvent sous-estimé, Rosa Bonheur s’impose et est reconnueau même titre que les hommes, saluée par le critique Théophile Gautier. Elle innove dans son iconographie, échappant aux sujets habituellement réservés aux femmes, et devientla première femme à recevoir la Légion d’honneur.Ne manquez pas son chef-d’œuvreLe Marché aux chevaux(1852), symbole de son génie artistique. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

English :

Take part in Ciné Art, your monthly meeting combining a lecture and a projection on the life of an artist.

German :

Nehmen Sie an Ciné Art teil, einem monatlichen Treffen, das einen Vortrag und eine Vorführung über das Leben eines Künstlers umfasst.

Italiano :

Partecipate a Ciné Art, il vostro incontro mensile che combina una conferenza e una proiezione sulla vita di un artista.

Espanol :

Participe en Ciné Art, su encuentro mensual que combina una conferencia y una proyección sobre la vida de un artista.

L’événement CINÉ ART ROSA BONHEUR Loupian a été mis à jour le 2025-11-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE