Ciné-atelier « Animo rigolo » Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux 13 août 2025 14:00

Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-13 14:00:00

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Ciné-atelier « Animo rigolo », autour d’animaux préhistoriques ou sauvages. Suivi de la réalisation de masques animaux.

Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 72 44 mediation.7emeart@gmail.com

English :

Animo rigolo » film workshop, based on prehistoric and wild animals. Followed by the making of animal masks.

German :

Filmworkshop « Animo rigolo », rund um prähistorische oder wilde Tiere. Anschließend Herstellung von Tiermasken.

Italiano :

Laboratorio cinematografico « Animo rigolo », basato su animali preistorici o selvatici. Segue la realizzazione di maschere di animali.

Espanol :

Taller de cine « Animo rigolo », basado en animales prehistóricos y salvajes. A continuación, elaboración de máscaras de animales.

