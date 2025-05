Ciné-atelier Animo rigolo – 4 Cinémas Theatre Vernon, 1 juin 2025 10:30, Vernon.

Eure

Ciné-atelier Animo rigolo 4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:30:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Venez découvrir Animo Rigolo, un programme de courts-métrages plein d’humour et de tendresse pour les tout-petits.

La séance sera suivie d’un atelier ludique en lien avec le film.

Un moment idéal à partager en famille !

Synopsis:

Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules, ces animaux-là font un sacré gala ! Programme de 3 courts métrages Bellysaurus de Philip Watts Dans la forêt, petits et gros dinosaures se régalent de succulentes baies. Mais quand le plus gros décide de manger la plus petite, la solidarité se met en marche et tout ce petit monde finira par cohabiter joyeusement ! Foxtale d’Alexandra Allen Les oiseaux n’ont laissé qu’une seule cerise sur l’arbre… Comment se rassasier quand on est un petit renard affamé ?… Réponse il faut compter sur un plus petit que soi, quitte à partager sa maigre pitance ! Zoobox de Myriam Schott et Linda Yi Les eaux montent… il est temps pour toutes les espèces d’animaux d’embarquer sur de grands bateaux ! Kerala, une enfant kangourou impatiente et curieuse attend son tour. Elle est très excitée à l’idée de découvrir ses compagnons de voyage. Mais une fois à bord, elle ne trouve plus ses parents… Elle est alors recueillie par une famille d’ornithorynques, ses anciens voisins. Malgré l’interdiction de quitter leur box, l’envie de retrouver ses parents est trop forte. Elle part à leur recherche et dans sa quête, elle va rencontrer de nouveaux amis et bien sûr, la famille sera à nouveau réunie !

Venez découvrir Animo Rigolo, un programme de courts-métrages plein d’humour et de tendresse pour les tout-petits.

La séance sera suivie d’un atelier ludique en lien avec le film.

Un moment idéal à partager en famille !

Synopsis:

Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules, ces animaux-là font un sacré gala ! Programme de 3 courts métrages Bellysaurus de Philip Watts Dans la forêt, petits et gros dinosaures se régalent de succulentes baies. Mais quand le plus gros décide de manger la plus petite, la solidarité se met en marche et tout ce petit monde finira par cohabiter joyeusement ! Foxtale d’Alexandra Allen Les oiseaux n’ont laissé qu’une seule cerise sur l’arbre… Comment se rassasier quand on est un petit renard affamé ?… Réponse il faut compter sur un plus petit que soi, quitte à partager sa maigre pitance ! Zoobox de Myriam Schott et Linda Yi Les eaux montent… il est temps pour toutes les espèces d’animaux d’embarquer sur de grands bateaux ! Kerala, une enfant kangourou impatiente et curieuse attend son tour. Elle est très excitée à l’idée de découvrir ses compagnons de voyage. Mais une fois à bord, elle ne trouve plus ses parents… Elle est alors recueillie par une famille d’ornithorynques, ses anciens voisins. Malgré l’interdiction de quitter leur box, l’envie de retrouver ses parents est trop forte. Elle part à leur recherche et dans sa quête, elle va rencontrer de nouveaux amis et bien sûr, la famille sera à nouveau réunie ! .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris

Vernon 27200 Eure Normandie

English : Ciné-atelier Animo rigolo

Come and discover Animo Rigolo, a program of short films full of humor and tenderness for toddlers.

The screening will be followed by a fun workshop linked to the film.

An ideal moment to share with the whole family!

Synopsis:

Prehistoric or domestic, funny or squishy, tiny or nocturnal, these animals put on quite a show! Program of 3 short films: Bellysaurus by Philip Watts: In the forest, big and small dinosaurs feast on succulent berries. But when the biggest one decides to eat the smallest one, solidarity kicks in, and the whole little world ends up happily cohabiting! Foxtale by Alexandra Allen: The birds only left one cherry on the tree? How do you get enough to eat when you’re a hungry little fox? Answer: you have to rely on someone smaller than you, even if it means sharing your pittance! Zoobox by Myriam Schott and Linda Yi The waters are rising? it’s time for all species of animals to embark on big boats! Kerala, an impatient and curious kangaroo, is waiting for her turn. She’s very excited to meet her traveling companions. But once on board, she can’t find her parents? She is taken in by a family of platypuses, her former neighbors. Despite being forbidden to leave their cubicle, her desire to find her parents is too strong. She sets off in search of them, and in her quest, she meets new friends and, of course, the family is reunited!

German :

Entdecken Sie Animo Rigolo, ein humorvolles und liebevolles Kurzfilmprogramm für Kleinkinder.

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein spielerischer Workshop zum Film statt.

Ein idealer Moment für die ganze Familie!

Synopsis (Zusammenfassung):

Ob prähistorisch oder domestiziert, lustig oder weich, winzig oder nachtaktiv diese Tiere sind eine echte Gala! Programm mit 3 Kurzfilmen: Bellysaurus von Philip Watts: Im Wald machen sich große und kleine Dinosaurier über die leckeren Beeren her. Doch als der Größte beschließt, den Kleinsten zu fressen, setzt die Solidarität ein und am Ende leben alle fröhlich zusammen! Foxtale von Alexandra Allen: Die Vögel haben nur eine einzige Kirsche auf dem Baum gelassen? Wie wird man als kleiner, hungriger Fuchs satt? Antwort: Man muss sich auf einen kleineren Fuchs verlassen, selbst wenn man sein mageres Essen teilen muss! Zoobox von Myriam Schott und Linda Yi Das Wasser steigt… es ist Zeit für alle Tierarten, sich auf große Schiffe zu begeben! Kerala, ein ungeduldiges und neugieriges Känguru-Kind, wartet darauf, dass sie an der Reihe ist. Sie ist sehr aufgeregt, ihre Mitreisenden zu entdecken. Doch als sie an Bord kommt, kann sie ihre Eltern nicht mehr finden Sie wird von einer Schnabeltierfamilie aufgenommen, die ihre ehemaligen Nachbarn sind. Obwohl es ihr verboten ist, ihre Box zu verlassen, ist der Wunsch, ihre Eltern zu finden, zu stark. Sie macht sich auf die Suche nach ihnen und trifft auf ihrer Suche neue Freunde und natürlich wird die Familie wieder vereint!

Italiano :

Venite a scoprire Animo Rigolo, un programma di cortometraggi pieni di umorismo e tenerezza per i più piccoli.

La proiezione sarà seguita da un divertente laboratorio legato al film.

È un momento perfetto da condividere con tutta la famiglia!

Sinossi:

Preistorici o domestici, buffi o viscidi, minuscoli o notturni, questi animali danno vita a un vero e proprio spettacolo! Programma di 3 cortometraggi: Bellysaurus di Philip Watts: nella foresta, dinosauri grandi e piccoli banchettano con bacche succulente. Ma quando il più grande decide di mangiare il più piccolo, scatta la solidarietà e tutte queste piccole creature finiscono per vivere felicemente insieme! Foxtale di Alexandra Allen: Gli uccelli hanno lasciato solo una ciliegia sull’albero? Come si fa a mangiare a sufficienza quando si è una piccola volpe affamata? Risposta: devi affidarti a qualcuno più piccolo di te, anche a costo di dividere la tua misera paghetta! Zoobox di Myriam Schott e Linda Yi Le acque si stanno alzando? È ora che tutte le specie animali salgano a bordo delle grandi imbarcazioni! Kerala, una bambina canguro impaziente e curiosa, sta aspettando il suo turno. Non vede l’ora di incontrare i suoi compagni di viaggio. Ma una volta a bordo, non riesce a trovare i suoi genitori? Viene accolta da una famiglia di ornitorinchi, suoi ex vicini di casa. Nonostante il divieto di uscire dal loro recinto, il desiderio di ritrovare i suoi genitori è troppo forte. Parte alla loro ricerca, e nella sua ricerca incontra nuovi amici, e naturalmente la famiglia si riunirà!

Espanol :

Venga a descubrir Animo Rigolo, un programa de cortometrajes llenos de humor y ternura para los más pequeños.

La proyección irá seguida de un divertido taller relacionado con la película.

¡Es el momento perfecto para compartir con toda la familia!

Sinopsis:

Prehistóricos o domésticos, divertidos o esponjosos, diminutos o nocturnos, ¡estos animales ofrecen un espectáculo infernal! Programa de 3 cortometrajes: Bellysaurus de Philip Watts: En el bosque, grandes y pequeños dinosaurios se dan un festín de suculentas bayas. Pero cuando el más grande decide comerse al más pequeño, surge la solidaridad y todas estas pequeñas criaturas acaban conviviendo felizmente Foxtale de Alexandra Allen: ¿Los pájaros han dejado sólo una cereza en el árbol? ¿Cómo consigues suficiente para comer cuando eres un zorrito hambriento? Respuesta: tienes que confiar en alguien más pequeño que tú, ¡aunque eso signifique compartir tu escasa miseria! Zoobox de Myriam Schott y Linda Yi Las aguas suben… ¡es hora de que todas las especies animales se suban a los grandes barcos! Kerala, una impaciente y curiosa niña canguro, espera su turno. Está muy emocionada por conocer a sus compañeros de viaje. Pero una vez a bordo, no encuentra a sus padres.. La acoge una familia de ornitorrincos, sus antiguos vecinos. A pesar de que le prohíben salir del corral, su deseo de encontrar a sus padres es demasiado fuerte. En su búsqueda conoce a nuevos amigos y, por supuesto, ¡la familia se reunirá!

L’événement Ciné-atelier Animo rigolo Vernon a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération