Loire-Atlantique

Ciné-atelier autour du film Tom le chat: à la recherche du doudou perdu Cinéma Eden 3 90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.5 EUR

Début : 2025-07-08 14:45:00

fin : 2025-07-08

2025-07-08

om est un petit chat roux malicieux. Curieux, joyeux… mais aussi un peu têtu.Quand il perd son doudou préféré, celui avec lequel il dort chaque nuit depuis qu’il est petit, c’est la catastrophe

Atelier gratuit et tarifs réduits pour la séance de cinéma Inscription sur place le jour de la séance.

Après la projection du film Tom le chat à la recherche du doudou perdu, venez essayer de retrouver le doudou du cinéma, lui aussi perdu dans la salle ! Les enfants pourront également participer à un coloriage géant et recevoir un sachet de bonbons. .

90 Rue Andrée et Marcel Braud

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 06 02

English :

om is a mischievous little ginger cat. When he loses his favorite cuddly toy, the one he’s slept with every night since he was a little boy, it’s a catastrophe

German :

om ist ein kleiner, schelmischer roter Kater. Als er sein Lieblingskuscheltier verliert, mit dem er seit seiner Kindheit jede Nacht schläft, ist das eine Katastrophe

Italiano :

om è un piccolo gatto rossiccio e dispettoso. Quando perde il suo peluche preferito, quello con cui dorme ogni notte da quando era piccolo, si scatena l’inferno

Espanol :

om es un gatito pelirrojo muy travieso. Cuando pierde su peluche favorito, con el que ha dormido todas las noches desde que era pequeño, se desata el infierno

