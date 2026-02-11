Ciné-atelier autour du Stop Motion Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Ciné-atelier autour du Stop Motion

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Un bel après-midi en perspective avec la projection du film Olivia . Un atelier d’initiation à la technique du stop motion sera proposé. Attention, pensez à réserver sur lesaleys@orange.fr ou au 05 59 65 05 37.

A partir de 8 ans. .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr

