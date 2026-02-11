Ciné-atelier autour du Stop Motion Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Un bel après-midi en perspective avec la projection du film Olivia . Un atelier d’initiation à la technique du stop motion sera proposé. Attention, pensez à réserver sur lesaleys@orange.fr ou au 05 59 65 05 37.
A partir de 8 ans. .
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr
