Ciné-atelier « Bonjour l’été » Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux 9 juillet 2025 14:00

Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Ciné-atelier autour de l’été, les vacances et la plage. Suivi de la réalisation d’un éventail en papier.

Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 72 44 mediation.7emeart@gmail.com

English :

Film workshop on summer, vacations and the beach. Followed by the creation of a paper fan.

German :

Filmworkshop rund um Sommer, Urlaub und Strand. Anschließend wird ein Papierfächer gebastelt.

Italiano :

Laboratorio cinematografico sull’estate, le vacanze e la spiaggia. Seguirà la realizzazione di un ventaglio di carta.

Espanol :

Taller de cine sobre el verano, las vacaciones y la playa. A continuación, fabricación de un abanico de papel.

