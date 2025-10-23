Ciné-atelier chasseur de fossiles Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Venez découvrir le merveilleux univers de la paléontologie avec un atelier création de fossiles (sur réservation) suivi de la projection du film d’animation Mary Anning, une des premières femmes paléontologues.
A partir de 6 ans. Atelier offert par votre cinéma. .
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr
