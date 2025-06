Ciné-atelier « Chouette, un jeu d’enfants ! » Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux 16 juillet 2025 14:00

Drôme

Ciné-atelier « Chouette, un jeu d’enfants ! » Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Ciné-atelier « Chouette, un jeu d’enfants ! », autour des jeux d’enfants l’été. Suivi de la réalisation d’un morpion de voyage.

.

Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 72 44 mediation.7emeart@gmail.com

English :

Movie-workshop « Chouette, un jeu d’enfants! », about children’s summer games. Followed by the making of a travel tic-tac-toe.

German :

Film-Workshop « Chouette, un jeu d’enfants! », rund um das Thema Kinderspiele im Sommer. Anschließend wird ein Reisetorpedo gebastelt.

Italiano :

Film-laboratorio « Chouette, un jeu d’enfants! », sui giochi dei bambini in estate. Seguirà la realizzazione di un tris da viaggio.

Espanol :

Cine-taller « Chouette, un jeu d’enfants! », sobre juegos infantiles en verano. Seguido de la realización de un tres en raya de viaje.

L’événement Ciné-atelier « Chouette, un jeu d’enfants ! » Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence