Ciné / atelier Cinéma l’Étoile Saint-Médard-en-Jalles

Ciné / atelier Dimanche 16 novembre, 15h00 Cinéma l’Étoile Gironde

Tarifs habituels du cinéma.

Réservation conseillée en prenant vos places directement au cinéma.

Début : 2025-11-16T15:00:00 – 2025-11-16T18:00:00

Atelier participatif de bruitage et doublage

Au cours d’un atelier d’une heure, Baptiste Kleitz ingénieur du son de profession va présenter toutes les étapes du travail du son au cinéma, et reconstituer la bande son d’un extrait de film au cours d’un atelier participatif !

Bruitage, doublage, mixage son, chacun pourra apporter sa pierre à l’édifice !

Mêlant analyse critique et pratique de recomposition d’une bande son d’un extrait de film, l’atelier permet au public d’être plus réceptifs et critiques à la dimension sonore d’un film.

Baptiste Kleitz : ingénieur du son de formation, Baptiste Kleitz est également intervenant cinéma depuis 2000 au sein de dispositifs d’éducation à l’image comme Collège au cinéma et propose des ateliers sur le travail du son au cinéma.

Cinéma l’Étoile Place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contactletoile.saintmedard@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 95 98 90 »}]

Venez découvrir comment le bruitage et la bande son du film « Arco » sont constitués au cours d’un atelier participatif. Projection du film « Arco » en suivant.