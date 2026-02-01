CINÉ-ATELIER-DÉBAT Matrix Beauvais

CINÉ-ATELIER-DÉBAT Matrix

4 Rue de l’Abbé du Bos Beauvais Oise

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Plongez dans l’univers culte de Matrix, film de science-fiction visionnaire qui continue d’influencer notre manière de penser le numérique, la liberté… et l’intelligence artificielle.

Après la projection, nous vous proposons de prolonger l’expérience avec un atelier débat autour des représentations de l’IA au cinéma et de ses enjeux actuels.

L’échange sera animé par Emmanuelle Cadieu, journaliste indépendante (Médiapart, Blast,…) en résidence sur Beauvais dans le cadre du CLEA, porté par le réseau des médiathèques du Beauvaisis.

Explorons ensemble les enjeux actuels liés au développement de l’intelligence artificielle — et en particulier de l’IA générative — à travers ses représentations au cinéma. Dans Matrix, elle prend la forme d’une menace, d’une puissance de contrôle pourquoi cette vision revient-elle si souvent ?

Cet atelier vous propose d’en discuter et de nous interroger.

Synopsis

Programmeur anonyme, Thomas Anderson est aussi l’un des pirates les plus recherchés du cyber-space. Il est contacté par un certain Morpheus. Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la Matrice et ses terribles agents…

Plongez dans l’univers culte de Matrix, film de science-fiction visionnaire qui continue d’influencer notre manière de penser le numérique, la liberté… et l’intelligence artificielle.

Après la projection, nous vous proposons de prolonger l’expérience avec un atelier débat autour des représentations de l’IA au cinéma et de ses enjeux actuels.

L’échange sera animé par Emmanuelle Cadieu, journaliste indépendante (Médiapart, Blast,…) en résidence sur Beauvais dans le cadre du CLEA, porté par le réseau des médiathèques du Beauvaisis.

Explorons ensemble les enjeux actuels liés au développement de l’intelligence artificielle — et en particulier de l’IA générative — à travers ses représentations au cinéma. Dans Matrix, elle prend la forme d’une menace, d’une puissance de contrôle pourquoi cette vision revient-elle si souvent ?

Cet atelier vous propose d’en discuter et de nous interroger.

Synopsis

Programmeur anonyme, Thomas Anderson est aussi l’un des pirates les plus recherchés du cyber-space. Il est contacté par un certain Morpheus. Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la Matrice et ses terribles agents… .

4 Rue de l’Abbé du Bos Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the cult universe of Matrix, the visionary science-fiction film that continues to influence the way we think about digital technology, freedom? and artificial intelligence.

After the screening, we invite you to extend the experience with a workshop on AI representations in cinema and current issues.

The discussion will be led by Emmanuelle Cadieu, a freelance journalist (Médiapart, Blast, etc.) in residence in Beauvais as part of the CLEA program supported by the Beauvais media library network.

Let’s explore the current issues surrounding the development of artificial intelligence and in particular generative AI through its representation in cinema. In Matrix, it takes the form of a threat, a controlling power: why does this vision recur so often?

In this workshop, we invite you to discuss and question us.

Synopsis

Thomas Anderson, an anonymous programmer, is also one of the most sought-after hackers in cyberspace. He is contacted by a certain Morpheus. Together, they embark on a one-way battle against the Matrix and its terrible agents…

L’événement CINÉ-ATELIER-DÉBAT Matrix Beauvais a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis