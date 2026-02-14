CINÉ-ATELIER DESSIN ★ LA GRANDE RÊVASION | 6+, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

CINÉ-ATELIER DESSIN ★ LA GRANDE RÊVASION | 6+ Mercredi 25 février, 14h30 Café des images Calvados

À partir de 6 ans.

Après la projection du programme de courts métrages d’animation La Grande rêvasion, viens créer ton propre paysage rêvé inspiré des films du programme, avec Maya Duval-Sorlin, artiste plasticienne.

Sur réservation, places limitées. Film + atelier : 10€.

→ Pour s’inscrire, il suffit d’acheter la place ciné-atelier en cliquant sur le bouton « acheter ma place » en bas de l’affiche du film sur cette page ou à l’accueil du cinéma ! Les adultes qui accompagnent peuvent acheter leur place aux tarifs habituels

Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

Cinéma Collectif