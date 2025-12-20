Ciné Atelier Doublage Chantons sous la pluie Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Atelier Doublage Chantons sous la pluie

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Comédie musicale d’une durée de 1h43.

Film suivit d’un atelier doublage pour les enfants à partir de 8 ans.

Comédie musicale de Stanley Donen et Gene Kelly

Les films muets laissent la place aux films parlants et le danseur devient chanteur. Il est pris dans cette transition tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable co-star.

Mercredi 7 janvier à 15 h, le film sera suivi d’un atelier Doublage Dès 8 ans

Inscription à cinetyr@orange.fr en précisant l’âge et le prénom des enfants.

Tarifs habituels et atelier à 2 € par enfant. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ciné Atelier Doublage Chantons sous la pluie

Musical lasting 1 hour 43 minutes.

Film followed by a dubbing workshop for children aged 8 and over.

