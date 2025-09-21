Ciné-Atelier « Dounia et la princesse d’Alep » de Marya Zarif LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Embarquez en famille pour un conte cinématographique sur le courage et l’espoir.
À l’occasion des Journées du Matrimoine, la Maison vous invite à célébrer les femmes du cinéma avec la projection du film « Dounia et la princesse d’Alep » de Marya Zarif.
Avant la projection, nous vous proposons un ciné-atelier jeune public pour découvrir le monde du 7ème art à travers les parcours de femmes inspirantes,
« Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… »
> Tarifs 7€ adulte, 6€ étudiant, 5€ moins de 14 ans, 5,80€ abonné. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org
English :
Bring the whole family on board for a cinematic tale of courage and hope.
To mark the Journées du Matrimoine, the Maison invites you to celebrate women in cinema with a screening of Marya Zarif?s film « Dounia et la princesse d?Alep ».
Before the screening, we offer a film workshop for young audiences to discover the world of the 7th art through the lives of inspiring women,
« Dounia is 6 years old, she leaves Aleppo with a few black cumin seeds in her hand, and with the help of the Princess of Aleppo, Dounia makes the journey to a new world?
German :
Begeben Sie sich mit Ihrer Familie auf eine filmische Erzählung über Mut und Hoffnung.
Anlässlich der Tage des Kulturerbes lädt das Haus Sie ein, die Frauen des Films zu feiern und den Film « Dounia und die Prinzessin von Aleppo » von Marya Zarif zu zeigen.
Vor der Vorführung bieten wir Ihnen einen Filmworkshop für junge Zuschauer an, bei dem Sie die Welt der siebten Kunst anhand der Lebenswege inspirierender Frauen entdecken können,
« Dounia ist 6 Jahre alt, sie verlässt Aleppo mit ein paar Schwarzkümmelsamen in der Hand und mit der Hilfe der Prinzessin von Aleppo macht sich Dounia auf die Reise in eine neue Welt?
Italiano :
Portate tutta la famiglia in un racconto cinematografico di coraggio e speranza.
In occasione delle Journées du Matrimoine, la Maison vi invita a celebrare le donne nel cinema con la proiezione del film « Dounia et la princesse d’Alep » di Marya Zarif.
Prima della proiezione, proponiamo un laboratorio cinematografico per il pubblico giovane, per scoprire il mondo della settima arte attraverso le vite di donne ispiratrici,
« Dounia ha 6 anni e lascia Aleppo con pochi semi di nigella in mano. Con l’aiuto della Principessa di Aleppo, Dounia parte per un viaggio verso un nuovo mondo?
Espanol :
Lleve a toda la familia a un cuento cinematográfico de valor y esperanza.
Con motivo de las Journées du Matrimoine, la Maison le invita a celebrar a las mujeres en el cine con la proyección de la película « Dounia et la princesse d’Alep », de Marya Zarif.
Antes de la proyección, ofrecemos un taller de cine para que el público joven descubra el mundo del séptimo arte a través de la vida de mujeres inspiradoras,
« Dounia tiene 6 años, sale de Alepo con unas semillas de nigella en la mano y con la ayuda de la princesa de Alepo, Dounia emprende el viaje hacia un nuevo mundo… »
