Ciné-Atelier fabrique et anime ton pantin Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Fabrique et anime ton pantin du film en papier découpé. Les participant·es repartiront avec la vidéo de leur pantin animé. Sur réservation (places limitées) à anim.cinemarudy64@orange.fr. 0h45, à partir de 3 ans.

Atelier suivi de la projection du film Révasion 0h45, à partir de 3 ans. Animation de Rémi Durin. Alors que le spectacle de l’école va commencer et que les applaudissements du public résonnent, Andréa n’ose pas rejoindre ses camarades qui montent sur scène. Pour se cacher, elle fi le s’enrouler dans une cape de fortune dont le tissu semble interminable. Elle en ressort finalement dans un magnifique palais, entouré d’un nuage aussi moelleux qu’impénétrable. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim.cinemarudy64@orange.fr

