Ciné atelier La Grande rêvasion 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné atelier La Grande rêvasion

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 10:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Nous invitons tous les enfants à participer à un atelier créatif en fin de séance.

Synopsis

Un programme où l’imagination donne des ailes ! Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux. Programme La Grande rêvasion de Rémi Durin (France, Belgique, 2025, 26′) Alors que le spectacle de l’école va commencer et que les applaudissements du public résonnent, Andréa n’ose pas rejoindre ses camarades sur scène. Pour se cacher, elle file s’enrouler dans une cape de fortune dont le tissu semble interminable. Elle en ressort finalement dans un magnifique palais, entouré d’un nuage aussi moelleux qu’impénétrable. Qu’y a-t-il dans la boîte ? de Bram Algoed (Belgique, 2023, 9′) L’histoire d’un pilote, d’un capitaine, d’un machiniste, d’un chauffeur, d’un facteur, d’une fille… et d’une boîte géante. Qu’y a-t-il dans la boîte, la boîte géante que le pilote a ramenée d’un pays très, très lointain ? J’ai trouvé une boîte d’Eric Montchaud (France, 2024, 9′) Un jour, Guy, un oiseau qui courait dans la forêt, heurte une boîte. Guy se demande Mais à quoi peut-elle bien servir cette boîte ? .

English : Ciné atelier La Grande rêvasion

