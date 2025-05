Ciné -atelier la mer – Salle d’exposition Centre culturel Donzère, 7 juin 2025 07:00, Donzère.

Drôme

Ciné -atelier la mer Salle d’exposition Centre culturel 18 Place du Champ de Mars Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Embarquez pour une plongée magique dans le monde marin ! La Ville de Donzère vous invite à un ciné-atelier gratuit pour les enfants à partir de 3 ans, autour du thème de la mer.

.

Salle d’exposition Centre culturel 18 Place du Champ de Mars

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 75 40 mediatheque@donzere.net

English :

Embark on a magical dive into the marine world! The town of Donzère invites you to a free film-workshop for children aged 3 and over, on the theme of the sea.

German :

Begeben Sie sich auf einen magischen Tauchgang in die Meereswelt! Die Stadt Donzère lädt Sie zu einem kostenlosen Film-Workshop für Kinder ab 3 Jahren rund um das Thema Meer ein.

Italiano :

Un’immersione magica nel mondo del mare! La città di Donzère vi invita a un laboratorio cinematografico gratuito per bambini dai 3 anni in su, sul tema del mare.

Espanol :

¡Embárcate en una inmersión mágica en el mundo del mar! La ciudad de Donzère te invita a un taller de cine gratuito para niños a partir de 3 años sobre el tema del mar.

L’événement Ciné -atelier la mer Donzère a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence