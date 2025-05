Ciné-atelier La ronde des couleurs – LANNEMEZAN Lannemezan, 25 mai 2025 16:00, Lannemezan.

Hautes-Pyrénées

Ciné-atelier La ronde des couleurs LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 16:00:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Petit Rio Ciné-atelier « La Ronde des couleurs »

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré. La projection sera suivie par un atelier créatif haut en couleurs.

Tarif 5€

.

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92

English :

Petit Rio: « La Ronde des couleurs » film workshop

Over the seasons, on the fur of animals, or even in a box of crayons, colors are everywhere! Even music has its colors! A program of short films that will introduce the little ones to a colorful and variegated universe. The screening will be followed by a colorful creative workshop.

Price: 5?

German :

Petit Rio: Filmworkshop « La Ronde des couleurs » (Der Reigen der Farben)

Im Laufe der Jahreszeiten, auf dem Fell von Tieren oder auch in einer Schachtel mit Bleistiften Farben sind überall! Sogar die Musik hat ihre Farben! Ein Kurzfilmprogramm, das den Kleinsten eine bunte und kunterbunte Welt zeigt. Im Anschluss an die Vorführung findet ein farbenfroher Kreativworkshop statt.

Preis: 5?

Italiano :

Petit Rio: laboratorio cinematografico « La Ronde des couleurs

Nel corso delle stagioni, sul pelo degli animali o anche in una scatola di pastelli, i colori sono ovunque! Anche la musica ha i suoi colori! Questo programma di cortometraggi introdurrà i più piccoli in un mondo colorato. La proiezione sarà seguita da un colorato laboratorio creativo.

Prezzo: 5?

Espanol :

Petit Rio: taller de cine « La Ronde des couleurs

A lo largo de las estaciones, en el pelaje de los animales o incluso en una caja de lápices de colores, ¡los colores están por todas partes! Incluso la música tiene sus colores Este programa de cortometrajes introducirá a los más pequeños en un mundo lleno de color. La proyección irá seguida de un colorido taller creativo.

Precio: 5?

L’événement Ciné-atelier La ronde des couleurs Lannemezan a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65