Ciné atelier Les toutes petites créatures 2 4 Cinémas Theatre Vernon

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Début : 2026-03-08 10:30:00
2026-03-08
Le Dimanche 08 Mars à 10h30, rejoignez Les toutes petites créatures pour une séance très spéciale. Parce que l’aventure ne s’arrête pas à la fin du film, nous invitons tous les enfants à participer à un atelier créatif en fin de séance.
Synopsis
Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux : faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme le plaisir, la positivité et l’acceptation étant au cœur de chaque épisode. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
