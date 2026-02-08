Ciné atelier Les toutes petites créatures 2 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné atelier Les toutes petites créatures 2

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le Dimanche 08 Mars à 10h30, rejoignez Les toutes petites créatures pour une séance très spéciale. Parce que l’aventure ne s’arrête pas à la fin du film, nous invitons tous les enfants à participer à un atelier créatif en fin de séance.

Synopsis

Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux : faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme le plaisir, la positivité et l’acceptation étant au cœur de chaque épisode. .

