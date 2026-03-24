Ciné Atelier L’Ourse et l’oiseau Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ciné Atelier L’Ourse et l’oiseau Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 29 mars 2026.
Ciné Atelier L’Ourse et l’oiseau
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 3 – 3 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient grands, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. Avec un oisillon, un petit lapin et un oiseau sentimental, ils découvrent le bonheur d’être ensemble.
Film d’animation d’une surée de 41 min. Dès 3 ans.
Le film est suivi d’ateliers !
Tarif de 3€ + atelier à 1 € sur inscription à cinetyr@orange.fr en donnant prénom et âge de l’enfant .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
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English : Ciné Atelier L’Ourse et l’oiseau
Four bears, four tales, four seasons: whether big, sleepy or greedy, bears can also be tender. With a chick, a little rabbit and a sentimental bird, they discover the joys of being together.
L’événement Ciné Atelier L’Ourse et l’oiseau Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS
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