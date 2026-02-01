Ciné Atelier VIHIERS Lys-Haut-Layon

Ciné Atelier

VIHIERS 20 Place St Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26 18:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Projection le jeudi 26 février 2026 du film OLIVIA (à partir de 8 ans) présenté par les élèves de 6ème et 5ème des Classes à Horaires Aménagés Cinéma (classe CHAC) du Collège de la Vallée du Lys (LYS HAUT LAYON)

Projection suivie d’une de leur présentation d’un film d’animation et d’un atelier STOP MOTION (atelier gratuit sans inscription).

Un goûter sera offert par le Crédit Mutuel de Vihiers, partenaire de la classe CHAC. .

VIHIERS 20 Place St Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com

English :

Screening on Thursday, February 26, 2026 of the film OLIVIA (ages 8 and up) presented by the 6th and 5th grade students of the Classes à Horaires Aménagés Cinéma (CHAC class) at Collège de la Vallée du Lys (LYS HAUT LAYON)

