Ciné-atelier Ma marionnette mésange Rue du Théâtre Hendaye

Ciné-atelier Ma marionnette mésange

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

À l’issue de la projection de Le secret des mésanges (durée du film 1h17.

Animé par une médiatrice culturelle, un atelier créatif pour fabriquer sa propre marionnette mésange en papier, comme dans le film mais en 3D, et que l’on pourra faire voler à la manière d’une vraie. .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 shubert@hendaye.fr

English : Ciné-atelier Ma marionnette mésange

German : Ciné-atelier Ma marionnette mésange

Italiano :

Espanol : Ciné-atelier Ma marionnette mésange

L’événement Ciné-atelier Ma marionnette mésange Hendaye a été mis à jour le 2025-11-23 par Hendaye Tourisme & Commerce