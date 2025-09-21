Ciné-atelier Mary Anning 4 Cinémas Théâtre Vernon

Ciné-atelier Mary Anning 4 Cinémas Théâtre Vernon dimanche 21 septembre 2025.

Ciné-atelier Mary Anning

4 Cinémas Théâtre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Une séance spéciale pour les petits et les grands avec au programme le film Mary Anning.

Atelier créatif en fin de séance après la projection, les jeunes spectateurs pourront laisser libre cours à leur imagination lors d’un atelier ludique et artistique. .

4 Cinémas Théâtre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 81 50 vernon@noecinemas.com

