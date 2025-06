Ciné-atelier « Mimi & Lisa » Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux 30 juillet 2025 14:00

Drôme

Ciné-atelier « Mimi & Lisa » Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Ciné-atelier « Mimi & Lisa », autour de deux amis aventureuses, dont l’une est non-voyante. Suivi d’un atelier « Teste tes sens à l’aveugle ».

.

Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 72 44 mediation.7emeart@gmail.com

English :

Ciné-atelier « Mimi & Lisa », about two adventurous friends, one of whom is blind. Followed by a « Test your senses blind » workshop.

German :

Filmworkshop « Mimi & Lisa », rund um zwei abenteuerlustige Freundinnen, von denen eine blind ist. Anschließend Workshop « Teste deine Sinne blind ».

Italiano :

Laboratorio cinematografico « Mimi & Lisa », su due amiche avventurose, una delle quali è cieca. Seguirà il laboratorio « Metti alla prova i tuoi sensi alla cieca ».

Espanol :

Taller de cine « Mimi & Lisa », sobre dos amigas aventureras, una de las cuales es ciega. Seguido de un taller « Pon a prueba tus sentidos a ciegas ».

L’événement Ciné-atelier « Mimi & Lisa » Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence