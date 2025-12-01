Ciné atelier Mission Père Noël 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné atelier Mission Père Noël

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Synopsis:

Timo, un petit elfe, va accomplir son rêve fabriquer des cadeaux dans l’atelier du Père Noël. C’est un lieu féérique où travaillait son grand-père et Timo va enfin prendre la relève. Mais une grande fabrique de cadeaux a remplacé le petit atelier et la tradition de Noël est sur le point de disparaître. Timo et son petit renne partent alors pour une grande mission sauver la magie de Noël !

Atelier en fin de séance. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Ciné atelier Mission Père Noël

L’événement Ciné atelier Mission Père Noël Vernon a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération