Ciné-atelier Mon arc-en-ciel magique Rue du Théâtre Hendaye

Ciné-atelier Mon arc-en-ciel magique

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

2026-02-16

À l’issue de la projection de Arco (durée du film 1h29).

Animé par une médiatrice culturelle, un atelier créatif pour fabriquer une carte animée magique, dont l’image en noir et blanc du départ va faire apparaître un arc-en-ciel de couleurs, comme par enchantement… .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 shubert@hendaye.fr

