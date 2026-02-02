Ciné-atelier Mon arc-en-ciel magique Rue du Théâtre Hendaye
Ciné-atelier Mon arc-en-ciel magique Rue du Théâtre Hendaye lundi 16 février 2026.
Ciné-atelier Mon arc-en-ciel magique
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
À l’issue de la projection de Arco (durée du film 1h29).
Animé par une médiatrice culturelle, un atelier créatif pour fabriquer une carte animée magique, dont l’image en noir et blanc du départ va faire apparaître un arc-en-ciel de couleurs, comme par enchantement… .
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 shubert@hendaye.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-atelier Mon arc-en-ciel magique
L’événement Ciné-atelier Mon arc-en-ciel magique Hendaye a été mis à jour le 2026-01-30 par Hendaye Tourisme & Commerce