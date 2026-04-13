Ciné-Atelier : Planètes, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Atelier : Planètes Jeudi 16 avril, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Le film : Planètes, de Momoko Seto (Animation, Science fiction)

Les mésaventures de quatre graines de pissenlit (nommées akènes) échappant in extremis à la destruction de leur champ par une explosion nucléaire. Après avoir flotté dans l’espace et croisé la route d’une étoile de mer, elles atterrissent sur une nouvelle planète et cherchent un endroit où s’enraciner. Ces quatre migrants atypiques embarquent dans une odyssée qui les mènera d’un monde congelé à un univers végétal peuplé de dangereux insectes et à un océan où dérivent des îles de pommes de terre. Puis, elles traverseront un désert post-apocalyptique illuminé par trois lunes, mais c’est finalement grâce à l’amitié d’une petite limace orpheline que les akènes trouveront enfin un nouveau foyer.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/16-avril-cine-atelier-planetes/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

« Les Plantes de l’espace » : atelier mêlant arts et sciences. En partenariat avec CINA A partir de 8 ans ciné cinéma

La Lanterne