Ciné-atelier Premières Neiges Le Pixel Orthez

Ciné-atelier Premières Neiges

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Un après-midi spécial Noël pour les tout-petits… et leurs parents !

16h Atelier créatif

16h45 Projection du programme de courts métrages

Agnès d’Objectif Ciné 64 propose un atelier magique pour préparer Noël, suivi de la décoration du sapin du cinéma. .

