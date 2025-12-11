Ciné-atelier Premières Neiges Le Pixel Orthez
Ciné-atelier Premières Neiges Le Pixel Orthez samedi 13 décembre 2025.
Ciné-atelier Premières Neiges
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-13
Un après-midi spécial Noël pour les tout-petits… et leurs parents !
16h Atelier créatif
16h45 Projection du programme de courts métrages
Agnès d’Objectif Ciné 64 propose un atelier magique pour préparer Noël, suivi de la décoration du sapin du cinéma. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques
