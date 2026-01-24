Ciné-atelier Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Ciné-atelier

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Ciné-atelier autour du film d’animation En route , un programme de 6 courts-métrages. Projection suivie d’un atelier Crée ton décor ! Collage, assemblage, laisse libre cours à ton imagination.

A partir de 3 ans. Inscriptions à cinema@arevi.fr .

+33 5 55 08 14 20 cinema@arevi.fr

