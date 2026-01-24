Ciné-atelier Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche
Ciné-atelier Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche samedi 7 février 2026.
Ciné-atelier
Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-07
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Ciné-atelier autour du film d’animation En route , un programme de 6 courts-métrages. Projection suivie d’un atelier Crée ton décor ! Collage, assemblage, laisse libre cours à ton imagination.
A partir de 3 ans. Inscriptions à cinema@arevi.fr .
Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20 cinema@arevi.fr
