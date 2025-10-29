Ciné-atelier dessin animé Arco Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Un bel après midi en perspective avec la projection du superbe film d’animation Arco suivie d’un atelier d’initiation à la technique du dessin animé et … la création d’un petit film 2D. Attention sur réservation !   .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37  lesaleys@orange.fr

