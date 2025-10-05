Ciné Atelier Shaun le mouton la ferme en folie Cinéma La Bobine Monein

Ciné Atelier Shaun le mouton la ferme en folie Cinéma La Bobine Monein dimanche 5 octobre 2025.

Ciné Atelier Shaun le mouton la ferme en folie

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-05

2025-10-05

2025-10-05

Film suivi d’un atelier manuel adapté aux tout petits. .

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58 cinemalabobine64@gmail.com

