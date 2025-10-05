Ciné Atelier Shaun le mouton la ferme en folie Cinéma La Bobine Monein
Ciné Atelier Shaun le mouton la ferme en folie Cinéma La Bobine Monein dimanche 5 octobre 2025.
Ciné Atelier Shaun le mouton la ferme en folie
Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Film suivi d’un atelier manuel adapté aux tout petits. .
Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58 cinemalabobine64@gmail.com
