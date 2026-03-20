Ciné-Atelier Stop Motion impasse du cinéma Sabres
Ciné-Atelier Stop Motion impasse du cinéma Sabres mardi 14 avril 2026.
Ciné-Atelier Stop Motion
impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Séance ciné + atelier stop motion
La séance (1h11) sera suivie d’un atelier (45′) Découverte de la technique du stop motion animé par Damien Listre, professionnel de l’image.
Tarif unique = 4,50€ A partir de 8 ans
Places limitées pour l’atelier Inscription 06 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
Séance ciné + atelier stop motion
Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain et va devoir s’habituer à une nouvelle vie. Mais avec des voisins incroyables, chaque journée devient un moment inoubliable…
La séance sera suivie d’un atelier (45′) Découverte de la technique du stop motion animé par Damien Listre, professionnel de l’image.
Durée 1h11 A partir de 8 ans
Tarif unique = 4,50€
Places limitées pour l’atelier Inscription au 06 33 07 33 62 ou sabresacl@orange.fr .
impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
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English :
Screening + stop motion workshop
The screening (1h11) will be followed by a workshop (45′) to discover the stop motion technique, led by image professional Damien Listre.
Single ticket price = 4.50? Ages 8 and up
Limited places for the workshop Registration: 06 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
L’événement Ciné-Atelier Stop Motion Sabres a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur Haute Lande