Ciné-Atelier Stop Motion impasse du cinéma Sabres

Ciné-Atelier Stop Motion

impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Séance ciné + atelier stop motion

La séance (1h11) sera suivie d’un atelier (45′) Découverte de la technique du stop motion animé par Damien Listre, professionnel de l’image.

Tarif unique = 4,50€ A partir de 8 ans

Places limitées pour l’atelier Inscription 06 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

Séance ciné + atelier stop motion

Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain et va devoir s’habituer à une nouvelle vie. Mais avec des voisins incroyables, chaque journée devient un moment inoubliable…

La séance sera suivie d’un atelier (45′) Découverte de la technique du stop motion animé par Damien Listre, professionnel de l’image.

Durée 1h11 A partir de 8 ans

Tarif unique = 4,50€

Places limitées pour l’atelier Inscription au 06 33 07 33 62 ou sabresacl@orange.fr .

impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

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English :

Screening + stop motion workshop

The screening (1h11) will be followed by a workshop (45′) to discover the stop motion technique, led by image professional Damien Listre.

Single ticket price = 4.50? Ages 8 and up

Limited places for the workshop Registration: 06 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

L’événement Ciné-Atelier Stop Motion Sabres a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur Haute Lande