Ciné-atelier Superasticot – LANNEMEZAN Lannemezan, 8 juin 2025 16:00, Lannemezan.

Hautes-Pyrénées

Ciné-atelier Superasticot LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-08 16:00:00

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

La projection sera suivie par un atelier pâte à modeler.

Tarif 5€

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92

English :

Superasticot, the wiggliest, wiggliest superhero of them all! Superasticot is super-elasticated, Superasticot is super-muscled! A hero with a big heart, he spends his days saving the animals in his garden. But when he’s captured by the evil Saurian Magician, who can help him?

The screening will be followed by a clay workshop.

Price: 5?

German :

Superasticot, der welligste und zappeligste aller Superhelden! Superasticot ist superelastisch, Superasticot ist supermuskulös! Als Held mit großem Herz verbringt er seine Tage damit, die Tiere im Garten zu retten. Als der böse Saurien-Zauberer ihn gefangen nimmt, wer kann ihm da helfen?

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Knetworkshop statt.

Preis: 5?

Italiano :

Superasticot, il più ondeggiante e tortuoso dei supereroi! Superasticot è super-elastico, Superasticot è super-muscolare! Un eroe dal cuore grande, che passa le giornate a salvare gli animali del suo giardino. Ma quando viene catturato dal malvagio Mago Sauro, chi può aiutarlo?

La proiezione sarà seguita da un laboratorio di argilla.

Prezzo: 5?

Espanol :

Superasticot, ¡el más ondulante y retorcido de todos los superhéroes! Superasticot es superelástico, Superasticot es supermusculoso Es un héroe con un gran corazón que se pasa el día salvando a los animales de su jardín. Pero cuando es capturado por el malvado Mago Saurio, ¿quién puede ayudarle?

La proyección irá seguida de un taller de arcilla.

Precio: 5?

