Marne

CINÉ ATELIER >>>TOM LE CHAT, À LA RECHERCHE DU DOUDOU PERDU La Comète Châlons-en-Champagne 2 juillet 2025 16:00

CINÉ ATELIER >>>TOM LE CHAT, À LA RECHERCHE DU DOUDOU PERDU Mercredi 2 juillet, 16h00 La Comète Marne

Tarif Fête du Cinéma : 5€ / Tarif -14ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-02T16:00:00 – 2025-07-02T17:10:00

Fin : 2025-07-02T16:00:00 – 2025-07-02T17:10:00

DÈS 3 ANS

De J. van den Bosch, E. Verkerk | 2024 | Pays-Bas | 1h02 | VF | Animation

Tom est un petit chat roux malicieux… mais aussi un peu têtu ! Quand il perd son doudou préféré, c’est la catastrophe. Pas question de rester les pattes croisées : il faut le retrouver !

Un film d’animation participatif qui invite les spectateurs à taper dans les mains au rythme des chansonnettes !

CINÉ ATELIER LE MERCREDI 02 JUILLET À 16H : suivi d’un atelier « chasse aux doudous » et d’un goûter

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/729?showId=2610 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

Suivi d’un atelier « chasse aux doudous » et d’un goûter La Comète TOM LE CHAT A LA RECHERCHE DU DOUDOU PERDU