Ciné-atelier « Un conte peut en cacher un autre » au cinéma Le Clair suivi projection du film d’animation suivi d’une animation ludique autour des livres de contes par la Bibliothèque de Thiviers (événement à l’occasion des 80 ans de la BDDP)
English :
Ciné-atelier « Un conte peut en cacher un autre » at Le Clair cinema: screening of the animated film followed by a playful animation around storybooks by the Thiviers Library (event to mark the 80th anniversary of the BDDP)
German : Ciné-atelier « Un conte peut en cacher un autre »
Filmworkshop « Un conte peut en cacher un autre » im Kino Le Clair mit anschließender Vorführung des Animationsfilms und einer spielerischen Animation rund um Märchenbücher durch die Bibliothek von Thiviers (Veranstaltung anlässlich des 80. Geburtstags der BDDP)
Italiano :
Ciné-atelier « Un conte peut en cacher un autre » al cinema Le Clair seguito da: proiezione del film d’animazione seguita da un’attività ludica basata su libri di fiabe a cura della Biblioteca di Thiviers (evento in occasione dell’80° anniversario del BDDP)
Espanol : Ciné-atelier « Un conte peut en cacher un autre »
Ciné-atelier « Un conte peut en cacher un autre » en el cine Le Clair seguido de: proyección de la película de animación seguida de una actividad lúdica basada en libros de cuentos a cargo de la Biblioteca de Thiviers (acto con motivo del 80 aniversario de la BDDP)
