Ciné ateliers La vie, en gros Cinema Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné ateliers La vie, en gros Cinema Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 26 octobre 2025.

Ciné ateliers La vie, en gros

Cinema Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

La vie, en gros Durée 1h20

C’est la rentée. Ben trouve que ses camarades ont changé. Il aimerait que Claire s’intéresse a lui mais son poids le complexe. Cette année leur fera comprendre que l’essentiel n’est pas à quoi on ressemble mais ce que l’on ressent.

La vie, en gros Durée 1h20

C’est la rentée. Ben trouve que ses camarades ont changé. Il aimerait que Claire s’intéresse a lui mais son poids le complexe. Cette année leur fera comprendre que l’essentiel n’est pas à quoi on ressemble mais ce que l’on ressent.

Film suis d’un atelier Ciné Pocket, pour réaliser un petit film avec ce que tu as dans la poche, un téléphone portable ! Inscription sur cinetry@orange.fr en précisant l’âge et le prénom des enfants. Atelier à 1€. .

Cinema Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Ciné ateliers La vie, en gros

Life in a nutshell Running time: 1h20

Back to school. Ben feels his classmates have changed. He’d like Claire to take an interest in him, but his weight is too much for him. This year will show them that it?s not what you look like that matters, but how you feel.

German :

Das Leben im Großen und Ganzen Dauer: 1h20

Es ist das erste Schuljahr. Ben findet, dass sich seine Mitschüler verändert haben. Er wünscht sich, dass Claire sich für ihn interessiert, aber sein Gewicht macht ihm zu schaffen. Dieses Jahr wird ihnen zeigen, dass es nicht darauf ankommt, wie man aussieht, sondern wie man sich fühlt.

Italiano :

La vita in breve Durata: 1 ora e 20 minuti

È l’inizio dell’anno scolastico. Ben pensa che i suoi amici siano cambiati. Vorrebbe che Claire si interessasse a lui, ma il suo peso lo fa sentire in imbarazzo. Quest’anno gli insegnerà che non è importante l’aspetto fisico, ma come ci si sente.

Espanol : Ciné ateliers La vie, en gros

La vida en pocas palabras Duración: 1 hora 20 minutos

Es el comienzo del curso escolar. Ben cree que sus amigos han cambiado. Le gustaría que Claire se interesara por él, pero su peso le hace sentirse cohibido. Este año les enseñará que lo importante no es tu aspecto, sino cómo te sientes.

L’événement Ciné ateliers La vie, en gros Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-10-20 par OTI LAS