Ciné ateliers Place Frédéric Bastiat Mugron

Ciné ateliers Place Frédéric Bastiat Mugron mercredi 23 juillet 2025.

Ciné ateliers

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Le Ciné Ateliers, c’est une séance de cinéma suivie d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille.

Cette semaine, c’est le film d’animation Shaun le Mouton la ferme en folie qui sera suivi d’ateliers pour créer les personnages du film…

Dès 3 ans

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

English : Ciné ateliers

Ciné Ateliers is a cinema screening followed by creative and fun workshops for the whole family.

This week, the animated film Shaun the Sheep: Wild on the Farm will be followed by workshops to create the film?s characters?

Ages 3 and up

German : Ciné ateliers

Das Ciné Ateliers ist eine Filmvorführung mit anschließenden kreativen und spielerischen Workshops für die ganze Familie.

Diese Woche geht es um den Animationsfilm Shaun das Schaf: Der Bauernhof ist verrückt », gefolgt von Workshops, in denen die Figuren des Films kreiert werden

Ab 3 Jahren

Italiano :

Ciné Ateliers è una proiezione cinematografica seguita da laboratori creativi e divertenti per tutta la famiglia.

Questa settimana, il film d’animazione Shaun the Sheep: La fattoria dei matti sarà seguito da laboratori per creare i personaggi del film?

Da 3 anni

Espanol : Ciné ateliers

Ciné Ateliers es una proyección de cine seguida de talleres creativos y divertidos para toda la familia.

Esta semana, la película de animación La oveja Shaun: la granja loca irá seguida de talleres para crear los personajes de la película?

A partir de 3 años

L’événement Ciné ateliers Mugron a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Terres de Chalosse