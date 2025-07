Ciné ateliers Place Frédéric Bastiat Mugron

Ciné ateliers Place Frédéric Bastiat Mugron mercredi 13 août 2025.

Ciné ateliers

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Le Ciné Ateliers, c’est une séance de cinéma suivie d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille.

Cette semaine, c’est le film d’animation Timioche qui sera projeté en avant-première et suivi d’ateliers autour du monde de la mer…

Dès 3 ans

Le Ciné Ateliers, c’est une séance de cinéma suivie d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille.

Cette semaine, c’est le film d’animation Timioche qui sera projeté en avant-première et suivi d’ateliers autour du monde de la mer…

Dès 3 ans .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

English : Ciné ateliers

Ciné Ateliers is a cinema screening followed by creative and fun workshops for the whole family.

This week, a preview of the animated film Timioche will be shown, followed by workshops on the world of the sea?

Ages 3 and up

German : Ciné ateliers

Das Ciné Ateliers ist eine Filmvorführung mit anschließenden kreativen und spielerischen Workshops für die ganze Familie.

Diese Woche wird der Animationsfilm Timioche vorgeführt, gefolgt von Workshops rund um das Meer

Ab 3 Jahren

Italiano :

Ciné Ateliers è una proiezione cinematografica seguita da laboratori creativi e divertenti per tutta la famiglia.

Questa settimana verrà proiettato in anteprima il film d’animazione Timioche, seguito da laboratori sul mondo del mare?

Da 3 anni

Espanol : Ciné ateliers

Ciné Ateliers es una proyección de cine seguida de talleres creativos y divertidos para toda la familia.

Esta semana se proyectará un preestreno de la película de animación Timioche, seguida de talleres sobre el mundo del mar..

A partir de 3 años

L’événement Ciné ateliers Mugron a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Terres de Chalosse