Ciné ateliers Place Frédéric Bastiat Mugron

Place Frédéric Bastiat Mugron

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

2025-09-10

Le Ciné Ateliers, c’est une séance de cinéma suivie d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille.

Cette semaine, c’est le nouveau film de la saga Karate Kid qui sera projeté et suivi d’animations autour des arts martiaux…

Dès 7 ans

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Ciné ateliers

Ciné Ateliers is a cinema screening followed by creative and fun workshops for the whole family.

This week, the new film in the Karate Kid saga will be screened, followed by martial arts activities?

Ages 7 and up

German : Ciné ateliers

Das Ciné Ateliers ist eine Filmvorführung mit anschließenden kreativen und spielerischen Workshops für die ganze Familie.

Diese Woche wird der neue Film der Karate Kid-Saga gezeigt, gefolgt von Animationen rund um Kampfsportarten

Ab 7 Jahren

Italiano :

Ciné Ateliers è una proiezione cinematografica seguita da laboratori creativi e divertenti per tutta la famiglia.

Questa settimana verrà proiettato il nuovo film della saga di Karate Kid, seguito da attività di arti marziali?

Dai 7 anni in su

Espanol : Ciné ateliers

Ciné Ateliers es una proyección de cine seguida de talleres creativos y divertidos para toda la familia.

Esta semana se proyectará la nueva película de la saga Karate Kid, seguida de actividades de artes marciales..

A partir de 7 años

