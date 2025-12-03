Ciné ateliers Place Frédéric Bastiat Mugron

Ciné ateliers

Le Ciné Ateliers, c’est une séance de cinéma suivie d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille.

Découvrez le merveilleux film d’animation Arco , suivi d’ateliers autour de mondes imaginaires et de la science-fiction…

Dès 8 ans

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes

English :

Ciné Ateliers is a cinema screening followed by creative and fun workshops for the whole family.

Discover the wonderful animated film Arco , followed by workshops on imaginary worlds and science fiction?

Ages 8 and up

