Ciné ateliers Place Frédéric Bastiat Mugron
Ciné ateliers Place Frédéric Bastiat Mugron mercredi 3 décembre 2025.
Ciné ateliers
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes
Tarif : 6.7 – 6.7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Le Ciné Ateliers, c’est une séance de cinéma suivie d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille.
Découvrez le merveilleux film d’animation Arco , suivi d’ateliers autour de mondes imaginaires et de la science-fiction…
Dès 8 ans
Le Ciné Ateliers, c’est une séance de cinéma suivie d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille.
Découvrez le merveilleux film d’animation Arco , suivi d’ateliers autour de mondes imaginaires et de la science-fiction…
Dès 8 ans .
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42
English :
Ciné Ateliers is a cinema screening followed by creative and fun workshops for the whole family.
Discover the wonderful animated film Arco , followed by workshops on imaginary worlds and science fiction?
Ages 8 and up
L’événement Ciné ateliers Mugron a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Terres de Chalosse