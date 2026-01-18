Ciné Ateliers Tafiti Place Frédéric Bastiat Mugron
MERCREDI 28 JANVIER à 14h
Le Ciné Ateliers, c’est une séance de cinéma suivie d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille.
Cette semaine, découvre le très touchant film d’animation Tafiti, suivi d’ateliers créés spécialement par les élèves du lycée agricole de Mugron…
Dès 5 ans .
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractemediation@gmail.com
