Ciné Ateliers Tafiti Place Frédéric Bastiat Mugron mercredi 28 janvier 2026.

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 6.7 – 6.7 – EUR

Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28

2026-01-28

MERCREDI 28 JANVIER à 14h

Le Ciné Ateliers, c’est une séance de cinéma suivie d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille.

Cette semaine, découvre le très touchant film d’animation Tafiti, suivi d’ateliers créés spécialement par les élèves du lycée agricole de Mugron…

Dès 5 ans   .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42  entractemediation@gmail.com

