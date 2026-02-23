Ciné au Café Les enfants de la résistance Café du Nord Arnay-le-Duc
Ciné au Café Les enfants de la résistance Café du Nord Arnay-le-Duc mardi 31 mars 2026.
Café du Nord 12 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-31 20:30:00
Projection du film Les enfants de la résistance , tiré de la BD du même nom. .
Café du Nord 12 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 10 50
