Ciné au Musée : Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-28 14:30 – 16:30

Gratuit : non Entrée + médiation- Enfants (9-18 ans) : entre 2€ à 3,5€- Adultes : 3€ à 6€ Réservations à l’accueil du Chronographe, par téléphone et par mail dans la limite des places disponibles. Adulte, En famille, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Tout public, Etudiant – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux. De Gints Zilbalodis.Oscar du meilleur film d’animation en 2024.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320