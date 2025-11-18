Ciné au Musée : Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Le Chronographe Rezé

Ciné au Musée : Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Dimanche 28 décembre, 14h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Entrée + médiation

– Enfants (9-18 ans) : entre 2.50€ à 6€

– Adultes : 6€ à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-28T14:30:00 – 2025-12-28T16:30:00

Fin : 2025-12-28T14:30:00 – 2025-12-28T16:30:00

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

De Gints Zilbalodis.

Oscar du meilleur film d’animation en 2024.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]

Pour les fêtes de fin d’année, Le Chronographe propose la projection du film d’animation « Flow ». Après la montée des eaux, un chat et ses compagnons embarquent à bord d’un bateau pour tenter survivre.

@DreamWellStudio