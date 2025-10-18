CINÉ AU THÉÂTRE Cet obscur objet du désir Théâtre d’Auxerre Auxerre

CINÉ AU THÉÂTRE Cet obscur objet du désir

Théâtre d'Auxerre

2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Mathieu, homme riche et vieillissant, interprété avec brio par Fernando Rey, s’éprend de Conchita, jeune femme insaisissable, tour à tour interprétée par deux actrices aux charmes opposés Carole Bouquet et Ángela Molina.

Buñuel brouille les pistes et joue des apparences, révélant toute la complexité du désir et les illusions qu’il nourrit. À travers une série de flashbacks sur cette relation faite de frustrations, de manipulations et de jeux de pouvoir, le cinéaste surréaliste espagnol démonte les conventions de l’amour et des rapports entre hommes et femmes. Près de 50 ans après sa sortie, le film garde toute sa force et continue d’interroger que révèle le prisme du fantasme sur les relations entre les femmes et les hommes et, en creux, sur nous-mêmes ? .

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

