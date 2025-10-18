CINÉ AU THÉÂTRE Du silence et des ombres Théâtre d’Auxerre Auxerre

CINÉ AU THÉÂTRE Du silence et des ombres

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Début : 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Alabama, années 30 l’été est lourd, poussiéreux, l’ombre de la ségrégation plane. Scout, petite fille aussi curieuse qu’espiègle, découvre les préjugés et autres fractures du monde adulte.

Son père, Atticus Finch, avocat droit et homme de principes, incarne une boussole morale au cœur d’une société à la dérive. Robert Mulligan signe une adaptation pudique et poignante du roman de Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, portée par l’interprétation oscarisée de Gregory Peck. Sous ses dehors de chronique d’enfance, le film épingle les injustices avec une douceur implacable. Un chef-d’œuvre d’humanisme, où le silence fait plus de bruit que les cris. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

