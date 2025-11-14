Ciné au théatre Exit Through the Gift Shop Théâtre d’Auxerre Auxerre
Ciné au théatre Exit Through the Gift Shop
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Début : 2025-11-14 17:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Avec Exit Through the Gift Shop, Banksy joue avec les codes du documentaire pour mieux brouiller les lignes entre art, imposture et marché. Toujours aussi facétieux, il signe un film à la fois jubilatoire et caustique, qui interroge le street art peut-il s’encadrer… sans se trahir ? Entre marché, militantisme et mythe, le film interroge la créativité comme outil de contestation, brouille les frontières entre hommage et plagiat, et laisse planer la plus grande question qui est vraiment Banksy ? .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
