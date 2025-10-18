CINÉ AU THÉÂTRE Pina Théâtre d’Auxerre Auxerre

CINÉ AU THÉÂTRE Pina

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Plus qu’un portrait, Pina est un acte de transmission. Wim Wenders y célèbre l’art de Pina Bausch, figure majeure de la danse contemporaine, à travers les interprétations de ses danseurs, filmés dans et hors les murs du théâtre.

Peu avant le début du tournage, la chorégraphe disparaît brutalement, laissant ses proches et son œuvre en suspens. Le film devient alors un hommage posthume, porté par la mémoire vive de ceux qui l’ont accompagnée. Sur scène, dans une usine ou au milieu d’un carrefour, ses pièces Le Sacre du printemps, Café Müller, Kontakthof ressurgissent, intenses et habitées, comme si danser permettait de faire tenir debout ce qui vacille. Un éclairage passionnant sur son travail avec la troupe du Tanztheater Wuppertal dans un documentaire sensible et vibrant. .

