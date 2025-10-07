CINÉ AU THÉÂTRE Priscilla, folle du désert Théâtre d’Auxerre Auxerre

CINÉ AU THÉÂTRE Priscilla, folle du désert

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Début : 2025-10-07 19:00:00

2025-10-07

Derrière ses airs de comédie kitsch, le film de Stephen Elliott célèbre la liberté d’être soi, en talons hauts et hors normes. Mitzi, Felicia et Bernadette affrontent les grands espaces et les petits esprits, traçant une route queer dans un monde encore largement hostile. Trente ans plus tard, cette ode baroque à la tolérance continue de faire écho aux questions de genre, de tolérance et de respect. Un classique pop, joyeux et touchant, qui danse sur le fil entre burlesque et humanisme. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

